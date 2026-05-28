Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия подписали соглашения об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане на территории Республики Казахстан, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства, передает корреспондент "Интерфакс".

Документ в Астане подписали председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

Как говорил ранее Лихачев, российский кредит будет предоставлен "на большую часть объема капиталовложении". "Но не на всю, часть останется за казахстанской стороной", - отметил он.

"Будем стараться успеть это сделать в текущем десятилетии", - ответил он на вопрос журналистов о сроках заливки первого бетона на станции.

"Мы уже год проводим изыскания на площадке", - сказал топ-менеджер, отметив, что "к концу года нам будут ясны все технические условия, нюансы, тонкости данного проекта".

Днем ранее Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает начать активное строительство на АЭС в Казахстане в 2027 году. Темпы строительства будут зависеть от заказчика, основные параметры будут установлены правительством Казахстана.

"Мы исходим из того, что начнем разворот строительно-монтажной базы в следующем году. Одновременно с этим начнется подготовка технической документации для получения лицензии", - сказал тогда Лихачев и заверил, что "Росатом" сделает все, чтобы в середине 2030-х годов АЭС начала работу. Ввод ее в эксплуатацию будет происходить поэтапно с промежутком 8-10 месяцев между первым и вторым энергоблоками.

Он также отмечал, что госкорпорация не видит проблем с привлечением других стран к реализации проекта АЭС. "Росатому" известно, что руководство Казахстана вело переговоры с поставщиками из Китая, Франции и Южной Кореи. Некоторые из этих компаний работают на проектах "Росатома" в Египте, Турции, Венгрии.

Что касается проекта второй АЭС, то Казахстан пока официально не сообщал о своем решении как по конфигурации, так и по размещению, отметил Лихачев.

"Как только мы такую информацию получим, сразу приступим к практическим переговорам", - сказал он.

В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит "Росатом", строительство станции займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше начались 8 августа 2025 года. Название первой АЭС - "Балхаш".

В апреле Саткалиев говорил, что Россия предоставит Казахстану для строительства АЭС 85% средств в виде кредита, остальные 15% возьмет на себя правительство Казахстана. Для возведения второй АЭС на Балхаше с рабочим названием "Мойынкум" Казахстан в качестве приоритетного партнера рассматривает китайскую CNPC.