Нарышкин заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что НАТО готовится к вооруженному конфликту на Востоке.

"Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту на Востоке", - сказал он в четверг на международном форуме по безопасности в Москве.

Глава СВР указал, что НАТО "последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге, поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности".

"Рост милитаризма в евроатлантическом лагере безусловно повышает риски глобального столкновения", - отметил Нарышкин.

"Однако в наших силах не допустить достижения точки невозврата. Настоящая ответственность требует от всех государств как на европейском, так и на других континентах перестать мыслить в категориях игры с нулевой суммой, а напротив, пытаться через диалог, компромисс и здравый смысл искать взаимоприемлемые развязки острых кризисов", - заявил глава СВР.