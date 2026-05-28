Поиск

Американец заочно приговорен в РФ к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский суд приговорил американского наемника к 14 годам колонии заочно за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в четверг.

"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Остина Ли Бишопа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя Бишоп заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

"Установлено, что в марте 2024 года Бишоп прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона, прошел подготовку, получил полный комплект экипировки и вооружения, после чего принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте", - рассказали в Генпрокуратуре России.

По ее данным, "в апреле 2024 года он заключил контракт и поступил на службу в 13-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия", в составе которой до ноября 2024 года принимал участие в боевых действиях против ВС РФ".

За весь период участия в вооруженном конфликте наемник получил вознаграждение в размере около 900 тыс. рублей (эквивалент).

Американец объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.

Со своей стороны СК России сообщил, что "доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении" Бишопа.

ДНР Украина ВСУ Генпрокуратура РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

 В выборах в Госдуму в сентябре смогут участвовать без сбора подписей 12 партий

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

Сервис X-Compliance "Интерфакса" стал единственным российским решением, включенным в согласованные Росфинмониторингом рекомендации для оценки странового риска

Шойгу обвинил продовольственную программу ООН в невыполнении обязательств перед РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9618 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов