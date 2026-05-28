Американец заочно приговорен в РФ к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский суд приговорил американского наемника к 14 годам колонии заочно за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в четверг.

"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Остина Ли Бишопа. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя Бишоп заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

"Установлено, что в марте 2024 года Бишоп прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона, прошел подготовку, получил полный комплект экипировки и вооружения, после чего принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте", - рассказали в Генпрокуратуре России.

По ее данным, "в апреле 2024 года он заключил контракт и поступил на службу в 13-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины "Хартия", в составе которой до ноября 2024 года принимал участие в боевых действиях против ВС РФ".

За весь период участия в вооруженном конфликте наемник получил вознаграждение в размере около 900 тыс. рублей (эквивалент).

Американец объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.

Со своей стороны СК России сообщил, что "доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении" Бишопа.