В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Челябинского высшего танкового командного училища Минобороны РФ.

"Минобороны России: осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения", - говорится в распоряжении, которое в четверг опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, надлежит провести организационные мероприятия, утвердить устав учреждения, обеспечить его государственную регистрацию и закрепить недвижимое имущество.

"Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Минобороны России в федеральном бюджете на указанные цели", - сказано в распоряжении.

По официальным данным, Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году, готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году, воссоздано в 1960-х годах, готовило офицеров для танковых войск. В конце 1990-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году.

