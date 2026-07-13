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Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков
Фото: Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ назвали недостоверными публикации о ведомственных рекомендациях по питанию и внешнему виду детей; вопросы здорового питания и бытовых аспектов относятся к компетенции профильных ведомств, а не министерства.

"В связи с появлением в СМИ публикаций, ссылающихся на якобы разработанные министерством просвещения РФ методические рекомендации, касающиеся выбора сладостей, цветовой гаммы одежды и иных бытовых аспектов, заявляем следующее. Министерство просвещения РФ не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Там отметили, что Минпросвещения не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией, уточняется в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что сфера компетенции Минпросвещения - это разработка государственных образовательных стандартов, образовательных программ и методических рекомендаций, касающихся непосредственно организации воспитательной и образовательной деятельности. Так, в фокусе внимания министерства находятся вопросы формирования личности ребёнка, его социализации, патриотического воспитания, а также создания безопасной и комфортной образовательной среды.

"Что касается тематики здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду, то данные вопросы находятся в ведении профильных ведомств. Призываем журналистов и блогеров тщательно проверять информацию перед публикацией и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу Минпросвещения России во избежание распространения ложных сведений", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минпросвещения заявили о рисках для детей из-за "бежевых мам". Кроме того, по данным СМИ, в министерстве назвали желание детей есть мармелад в виде червячков неадекватным.

Минпросвещения РФ
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