Московский аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу была приостановлена работа аэропортов Калуги, Саратова и Геленджика. Авиагавань Калуги в 02:23 по Москве возобновила обслуживание рейсов.