Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время осмотра выставки, посвященной проектам стран ЕАЭС Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армения неуклонно дрейфует на Запад, и это создает риски для интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот по линии ЕАЭС. Данная тема стала предметом обсуждения на завершившемся в пятницу в Астане саммите объединения, в которое входят Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Киргизия. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) прошло в 12-ю годовщину его создания.

Заявление принято

В принятом на ВЕЭС заявлении, которое лидеры четверки передали армянскому вице-премьеру Мгеру Григоряну, отмечается, что подготовка Армении ко вступлению в Евросоюз несет существенные риски для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС. В заявлении лидеров подчеркнута необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза.

Страны четверки также высказались в пользу необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

О возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС доложат Члены Евразийского межправительственного совета от четырех стран на заседании ВЕЭС в декабре.

Сам Григорян, которого помощник российского президента назвал "нормальным, умным человеком, который все понимает", пообещал передать своему руководству принятый документ.

На подписанный президентом Армении еще год назад закон о намерении страны вступить в Евросоюз Москва неоднократно посылала жесткие сигналы на различных уровнях и отмечала, что "усидеть на двух стульях" у Еревана не получится, так как нахождение в ЕАЭС и таможенном союзе с ЕС "невозможно по определению".

Так, 27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз.

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Тогда это стало шагом на пути вступления страны в ЕАЭС. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что последние шаги, предпринятые руководством Армении, несут в себе риск системных изменений в отношениях Москвы и Еревана.

Песков обратил внимание, что Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее интеграция с Евросоюзом войдет в противоречие с нормами и правилами ЕАЭС.

Без овощей и коньяка

20 мая российская сторона ввела запрет на ввоз в РФ цветов из Армении. Как сообщили в Россельхознадзоре, запрет продлится до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

Чуть позже Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. Также ведомством было принято решение о приостановке реализации на территории РФ выявленной некачественной алкогольной продукции из Армении, - вина и коньяка, произведенного компаниями "Веди-Алко", "Абовянский коньячный завод" и "Винно-коньячный дом "Шахназарян".

Накануне Россельхознадзор анонсировал с 30 мая временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию.

На апрельской встрече Путина и Пашиняна российский президент отмечал, что экономика между двумя странами развивается хорошими темпами. Так, по словам Путина за 2024 год товарооборот составил $11 млрд, а за 2025 год – $6,4 млрд, из которых $1,2 млрд – это продукты сельского хозяйства: овощи, фрукты, вино.

Другим немаловажным вопросом российский президент тогда назвал сотрудничество в сфере энергетики. Он напомнил Пашиняну, что Россия продаёт газ Армении по $177,5 за тыс. куб. м в то время как в Европе эта цифра порядка $600 за тыс. куб. м.

Песков уже заявил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.

Вопреки протоколу

Заседанию ВЕЭС предшествовал государственный визит Путина в Казахстан. Причем этот визит будучи вторым госвизитом российского президента в Казахстан за один президентский срок стал нарушением существующего протокола, но подчеркнул, по словам Ушакова, беспрецедентно высокий уровень отношений.

Путин и Токаев обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений - от политической, торгово-экономической, военно-технической до культурно-гуманитарной. Они также обменялись мнениями по региональным и международным сюжетам.

В рамках визита было подписано более десятка документов, включая соглашения об основных параметрах создания первой АЭС в Казахстане с участием "Росатома" и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.

Но главным документом стало совместное заявление "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана", в котором лидеры обозначили приоритетную задачу последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Также подписано соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, двустороннее соглашение о валютном свопе тенге/рубль между Национальным банком Казахстана и Центральным банком Российской Федерации, а также меморандум о сотрудничестве между центробанками двух стран.

Помимо этого, подписаны документы в сферах транспорта, ядерной и радиационной безопасности, здравоохранения, железнодорожной цифровизации, финансового мониторинга и высшего образования.

Российский лидер подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики, а товарооборот Казахстана и России в скором времени достигнет отметку в $30 млрд. Он также акцентировал внимание на том, что Москва и Астана планомерно углубляют взаимодействие в энергетике.

По итогам поездки в Казахстан Путин также пообщался с журналистами, ответил на их вопросы: • Говоря об Армении, Путин подчеркнул, что никакие решения официального Еревана не смогут испортить гуманитарных связей России с этой страной. Тем не менее президент оговорился, что кризис на Украине начался с ситуации, похожей на ту, что происходит с Арменией. По словам Путина, если Ереван начнет переходить на европейские стандарты, то интеграцию с ним объективно придется свернуть. Российский лидер подчеркнул, что Армения рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении. Путин также призвал, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС был проведен как можно скорее. • Путин остался доволен визитом в Казахстан. По его словам, удалось подвести черту под тем, что уже было достигнуто и обозначить базовые направления сотрудничества. По его словам, товарооборот имеет хорошие тенденции к дальнейшему росту. • Президент РФ отметил, что все страны ЕАЭС сохраняют интерес к объединению и видят позитивный результат от работы союза. Он выразил надежду на то, что будущее ЕАЭС будет не просто сырьевым, но высокотехнологичным. • Путин заявил, что невозможно назвать конкретные сроки завершения украинского конфликта в условиях боевых действий, отметив, что делать это было бы опрометчиво. Он подчеркнул, что когда на пресс-конференции 9 мая говорил, что ситуация вокруг Украины идет к завершению, то исходил из анализа дел на поле боя, - он сказал, что ВС РФ ежедневно наступают по всем направлениям в зоне СВО. • Определенные контакты с США по Украине сохраняются, хотя переговоров как таковых сейчас нет. Но Москва остается готовой к их продолжению. • По словам российского президента, у РФ есть все средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Так он отреагировал на слова главы МИД Литвы, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО. • Об инциденте с якобы российским беспилотником, залетевшим в Румынию Путин признался, что узнал буквально перед началом пресс-конференции. Российский лидер подчеркнул, что принадлежность летательного аппарата не может быть определена до проведения экспертизы. Он допустил, что как это бывало ранее, речь может идти об украинском дроне, который сбился с курса, и выразил готовность провести объективное расследование, если Москве будут переданы его обломки. • Президент Путин не видит ничего плохого в своей дружбе с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Он акцентировал внимание журналистов на том, что реакция на кандидатуру Шредера для переговоров с РФ в Европе была, в том числе, и положительная. При этом президент сказал, что не дело России определять переговорщика от ЕС, но дело РФ, встречаться с ним или нет.

Накануне саммита ЕАЭС президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает премьер-министра Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в республике.

"Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Пашинян полностью разделяет его видение будущего Армении. Ранее госсекретарь США Марко Рубио посетил Ереван и подписал с армянским коллегой Араратом Мирзояном ряд документов о сотрудничестве между двумя странами.

В их числе - устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов".

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос "Интерфакса", ранее сказал, что документ о стратегическом партнерстве между США и Арменией скорее похож на помощь в избирательной кампании.

Секретарь СБ ООН также отметил, что не видит предпосылок для того, чтобы в Армении не было российской военной базы

"Что касается российской базы, она живет, работает, действует. Мы пока не видим предпосылок. Эта база существует и есть там ради безопасности Армении", - сказал Шойгу.

Так что, похоже, точку в ситуации с Арменией ставить пока рано. Не исключено, что большая ясность появится к следующему саммиту ЕАЭС, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.