В CENTCOM опровергли информацию о том, что Иран сбил американский истребитель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Утверждение иранского государственного телевидения о том, что Иран сбил американский истребитель над Персидским заливом вблизи провинции Бушир, является "ложной", заявило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Ни один американский самолет не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на своих местах", - говорится в сообщении.

В пятницу ночью телеканал IRIB сообщил, что иранские средства ПВО уничтожили "враждебный самолет" в районе прибрежной провинции Бушир.

"Инцидент, произошедший сегодня ночью, был связан с уничтожением враждебного самолета", - цитирует агентство Tasnim слова губернатора округа Джем Масуда Тангестани.