Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня из-за сокращения позиций игроками на фоне дешевеющей нефти (июльский фьючерс на Brent просел к $93 за баррель) в ожидании мирного соглашения США и Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2%, ниже 2580 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2578,65 пункта (-0,2%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции МКБ (-3,2%), "ММК" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), но подросли акции "Полюса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составляет 71,3715 руб. (+47,03 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,8%), "Роснефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "ВК" (-0,1%), "ИКС 5" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что введенные при администрации президента США Дональда Трампа санкции против России значительно более сильные, чем те, что применяла команда предыдущего американского лидера Джо Байдена. "Трамп поручил мне ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". И мы это сделали. Никакая другая администрация этого не делала. Никто не вводил больше санкций, чем администрация Трампа, в отношении российской нефти", - сказал Бессент журналистам в Белом доме.

Также Бессент выразил уверенность, что Трамп не заключит невыгодную для Вашингтона сделку с Ираном, отметив, что в любом соглашении должны быть пункты об Ормузском проливе и о сворачивании иранской ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что невозможность заключить выгодную для Вашингтона сделку с Тегераном может спровоцировать начало военных действий. "В конечном счете сделка, которая не принесет нам ничего хорошего, - это предел. Я обдумываю это, и мы посмотрим", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в субботу в 21:00 по местному времени (04:00 по мск в воскресенье).

Тем временем Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 27 июня истекающую 30 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ придерживается осторожности на фоне отсутствия значимых масштабных драйверов после очередного дня визита российского президента в Казахстан, хотя ряд интересных заявлений все же был сделан. В ЕС при этом не приняли решения о кандидатах на возможные переговоры с Россией по Украине, отложив его до саммита в июне. Финал недели в РФ будет насыщенным в том числе корпоративными событиями, которые в последние недели активизируют движения в отдельных акциях в условиях преимущественно нейтрального новостного фона, отметила аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций продолжает снижение, несмотря на неплохие данные Росстата по инфляции, продажам способствует отсутствие новостей по урегулированию российско-украинского конфликта и сохраняющаяся геополитическая неопределенность, невзирая на объявленные соглашения между США и Ираном и их переговоры.

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане, после которого в Астане состоится саммит ЕАЭС. Инвесторы ожидают позитивных новостей в рамках энергетического международного сотрудничества. Цены на нефть все еще находятся на высоком уровне, но этот фактор уже не оказывает большой поддержки отечественным акциям.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи третий день удерживается вблизи уровня поддержки Фибоначчи 2572,3 пункта, что указывает на слабость покупателей. Ближайшие дни во многом определят дальнейшее направление движения индекса. При закреплении выше 2600 пунктов ожидается ускорение роста к уровню 2645 пунктов, тогда как при пробое текущей поддержки вниз откроется нисходящее движение к 2500 пунктам, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,9% и обновили максимумы, участники рынка оценивали новости с Ближнего Востока, статданные и корпоративные отчетности.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сказали Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране. По данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения президенту США Дональду Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что в рамках меморандума на протяжении 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Также в четверг стало известно, что доходы населения США в апреле выросли незначительно, менее чем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%. Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,5%, на уровне прогнозов.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индикатор PCE Core) в апреле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 3,3% в годовом выражении. В марте индикатор вырос на 0,3% и 3,2% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 2%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 2,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $93,05 за баррель (-0,7% и -0,6% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $88,14 за баррель (-0,8% и +0,2% накануне).