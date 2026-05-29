Поиск

Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия - восьмая в мире по объему научных исследований

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок в 2025 году, выросли ключевые показатели, в том числе доля молодых ученых, число патентных заявок и научных публикаций в журналах "Белого списка", сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Государственная программа по научно-технологическому развитию России (НТР) - одна из самых масштабных. По оценке Минэкономразвития, ее эффективность превышает средний уровень. За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, количество публикаций в журналах "Белого списка" и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики и другие", - сказал он.

Количество публикаций в журналах первого и второго уровня "Белого списка" превысило 87 тысяч.

Кроме того, на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы подано почти 37 тысяч заявок российских заявителей. Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, превысило 200 тысяч.

Дмитрий Чернышенко Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС РФ опроверго информацию о запрете использования телефонов на АЗС

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

ЕГЭ-2026 по обществознанию выбрали 40,7% выпускников, по истории - около 14%

Скончалась пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волгоградской области

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Новороссийске

Возгорание в морском порту на Кубани произошло из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

В Ярославской области возник пожар на промобъектах по хранению топлива из-за БПЛА

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9631 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов