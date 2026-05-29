Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия - восьмая в мире по объему научных исследований

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок в 2025 году, выросли ключевые показатели, в том числе доля молодых ученых, число патентных заявок и научных публикаций в журналах "Белого списка", сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Государственная программа по научно-технологическому развитию России (НТР) - одна из самых масштабных. По оценке Минэкономразвития, ее эффективность превышает средний уровень. За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, количество публикаций в журналах "Белого списка" и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики и другие", - сказал он.

Количество публикаций в журналах первого и второго уровня "Белого списка" превысило 87 тысяч.

Кроме того, на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы подано почти 37 тысяч заявок российских заявителей. Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, превысило 200 тысяч.