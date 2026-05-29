Минсельхоз РФ видит риски невыполнения плана сева в 83 млн га в этом году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Посевная кампания в этом году идет в сложных погодных условиях. Минсельхоз РФ видит риски невыполнения плана сева в 83 млн га, но регионы пока прогнозы сева не снижают, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом заседании коллегии ведомства в пятницу.

"Считаем, что посевная площадь составит порядка 83 млн га. Однако продолжают существовать риски. Вы видите, какая погода - в ЦФО и ПФО опять пошли дожди. Поэтому риски выполнения (плана сева в - ИФ) 83 млн га есть, но регионы не снижают свои прогнозы", - сказала она.

Вместе с тем Лут отметила, что с учетом хорошего состояния озимых ведомство рассчитывает по итогам года на достойный результат по всем основным направлениям растениеводства.

Министр также сообщила, что на 29 мая засеяно 42,3 млн га. "Темпы сева приближаются к уровню прошлого года. Напомню, что с начала сева было большое отставание - порядка 10 млн га, практически сейчас движемся к сокращению, осталось меньше 2 млн га отставания", - сказала Лут.