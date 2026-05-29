Поиск

Минсельхоз РФ видит риски невыполнения плана сева в 83 млн га в этом году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Посевная кампания в этом году идет в сложных погодных условиях. Минсельхоз РФ видит риски невыполнения плана сева в 83 млн га, но регионы пока прогнозы сева не снижают, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом заседании коллегии ведомства в пятницу.

"Считаем, что посевная площадь составит порядка 83 млн га. Однако продолжают существовать риски. Вы видите, какая погода - в ЦФО и ПФО опять пошли дожди. Поэтому риски выполнения (плана сева в - ИФ) 83 млн га есть, но регионы не снижают свои прогнозы", - сказала она.

Вместе с тем Лут отметила, что с учетом хорошего состояния озимых ведомство рассчитывает по итогам года на достойный результат по всем основным направлениям растениеводства.

Министр также сообщила, что на 29 мая засеяно 42,3 млн га. "Темпы сева приближаются к уровню прошлого года. Напомню, что с начала сева было большое отставание - порядка 10 млн га, практически сейчас движемся к сокращению, осталось меньше 2 млн га отставания", - сказала Лут.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС РФ опроверго информацию о запрете использования телефонов на АЗС

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

ЕГЭ-2026 по обществознанию выбрали 40,7% выпускников, по истории - около 14%

Скончалась пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волгоградской области

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожных путей в Новороссийске

Возгорание в морском порту на Кубани произошло из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области потушили пожары на химпредприятии и объектах ТЭК

В Ярославской области возник пожар на промобъектах по хранению топлива из-за БПЛА

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА

Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

 Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9631 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов