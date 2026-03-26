В Кузбассе ввели штрафы за склонение беременных к абортам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Парламент Кузбасса принял в двух чтениях закон о штрафах за склонение к искусственному прерыванию беременности, заседание транслировалось в интернете.

"Целями принятия законопроекта является реализация комплекса мер, направленных на защиту семьи, материнства и детства, а также предупреждение причинения вреда здоровью женщин", - сказала на заседании старший помощник прокурора области по взаимодействию с законодательным и исполнительными органами Ольга Федяева.

Законопроект предусматривает штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности: для физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей.

29 октября 2025 года парламент Кузбасса принял закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Под склонением беременной женщины к аборту понимаются уговоры, просьбы, предложения и убеждения женщины людьми, не являющимися членами ее семьи и близкими родственниками. Сюда же входит и обман, подкуп с целью принудить женщину к искусственному прерыванию беременности.

Запрет не распространяется на информирование медицинским работником о наличии "медицинских и (или) социальных показаний для искусственного прерывания беременности".

Первый региональный закон о запрете склонения к абортам был принят в Мордовии в августе 2023 года.

В Челябинске школьник выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу

Все частные свердловские клиники отказались от проведения абортов

