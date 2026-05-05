Режим ракетной опасности объявлен в трех регионах УрФО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Режим ракетной опасности был объявлен ночью в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в мессенджере Мах.

"Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры", - написал он.

По его словам, в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает, что в регионе также введен режим ракетной опасности.

"Внимание! На территории Челябинской области введен режим "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, режим "Ракетная опасность" объявлен и в этом регионе.

"В Курганской области объявлен режим "Ракетная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", - отмечается в сообщении.

