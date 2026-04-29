В Курганской области занятия второй смены перевели на удаленку из-за опасности БПЛА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В школах Курганской области занятия второй смены пройдут дистанционно из-за режима "Беспилотная опасность", сообщает департамент образования региона.

Учащиеся первой смены находятся в школах. Домой их отпустят либо в сопровождении родителей, либо после отмены беспилотной опасности.

"В период введения режима "Беспилотная опасность" родителям не следует никуда ехать. Сотрудники школ во время тревоги действуют по собственным инструкциям: они не имеют права выводить детей на улицу и могут передать их только родителям или законным представителям. До снятия режима "Беспилотная опасность" родителям самим нужно находиться в безопасном месте", - поясняет ведомство.

Та же самая инструкция действует и в отношении детских садов и учреждений дополнительного образования.

В Курганской области в среду объявлен режим "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства.

Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

