Суд приостановил дело в отношении петербургского экс-депутата Малькевича

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге приостановил уголовное дело в отношении бывшего депутата городского парламента Александра Малькевича, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов северной столицы в пятницу.

"Производство приостановлено", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат Малькевича просил суд приостановить дело в отношении подзащитного в связи с отправлением на СВО.

Малькевичу были предъявлены обвинения по делу о хищениях на телеканале "Санкт-Петербург" (АО "ГАТР", Городское агентство по телевидению и радиовещанию), который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

Фигурантами также являются бывший спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина, бывший-заместитель гендиректора телеканала по экономике и финансам Сергей Сыров, блогер Николай Камнев, президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергей Кожокар и экс-гендиректор телеканала Борис Петров. В зависимости от ролей соучастникам вменяют растрату в особо крупном размере и отмывание денег.

По данным следствия, в 2020-2021 годах через схему с участием Городского агентства по телевидению и радиовещанию было похищено свыше 37 млн рублей бюджетных денег. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что в указанный период руководство АО "ГАТР" заключило с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении, а затем оплатило заведомо не выполненную работу по заведомо фиктивным документам. Похищенные деньги, уточняла Петренко, участники организованной группы перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Фигуранты были задержаны в октябре 2025 года. В апреле 2026 года Малькевич сложил полномочия депутата Законодательного собрания Петербурга по собственному желанию. Спикер парламента Александр Бельский сообщил журналистам, что тот решил отправиться на СВО. Членство Малькевича в партии "Единая Россия" приостановлено с осени 2025 года.