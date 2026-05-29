Первым замглавы Минприроды назначен Джамбулат Хатуов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Джамбулата Хатуова первым заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ.

Другим распоряжением заместителем главы Минприроды назначен Константин Цыганов.

Распоряжения об их назначении размещены в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Хатуов с 2024 года занимал должность замглавы секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Цыганов ранее до последнего времени занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики.