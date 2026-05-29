Развожаев пообещал, что продажи бензина в Севастополе возобновятся утром в субботу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Продажа бензина на заправках Севастополя возобновится утром в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сейчас на все заправки сети "АТАН" развозят АИ-92 и АИ-95. С 11 утра начнется продажа топлива. Ожидаем, что на "ТЭС" с 7 утра будут доступны марки топлива АИ-95 NP и АИ-92", - написал Развожаев в мессенджере в Мах в пятницу вечером.

Кроме того, он отметил, что дизельное топливо присутствует, но не на всех заправочных станциях.

Ранее сообщалось, что 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива. Продажу бензина АИ-95 на АЗС в Крыму также ограничили с 29 мая объемом 20 литров в одни руки раз в сутки.