Пентагон заключил со SpaceX контракт на $4,2 млрд на создание спутников для отслеживания воздушных целей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Космические силы США (USSF) в пятницу заключили с компанией SpaceX контракт на сумму $4,16 млрд на создание группировки спутников, способных обнаруживать и отслеживать воздушные цели с орбиты, сообщило командование USSF.

Перспективная орбитальная группировка SpaceX будет создаваться в рамках программы Space-Based Air Moving Target Indication (AMTI), которую курируют Космические силы США совместно с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO).

Космические аппараты дополнят традиционные системы воздушного обнаружения, заявило командование. Они должны будут выполнять задачи, которые традиционно решались наземными радарами и самолетами радиолокационного обнаружения.

В соответствии с контрактом, SpaceX должна развернуть группировку спутников к 2028 году. USSF не раскрывают, сколько именно аппаратов в нее войдет.

Предполагается, что спутники будут задействованы, в том числе в отслеживании пусков ракет в рамках программы создания системы противоракетной обороны "Золотой купол". Эта система имеет множество уровней, одним из которых является уровень обнаружения и сопровождения целей.

Кроме того, спутники SpaceX позволят осуществлять постоянный контроль за воздушным пространством в зоне боевых действий.

Это уже вторая крупная сделка SpaceX за последние четыре дня. Она заключена вслед за контрактом на сумму почти $2,3 мрлд на создание защищенной высокоскоростной сети спутниковой связи между космическими аппаратами слежения и различными наземными системами вооружений по всему миру.

Пентагон SpaceX США
