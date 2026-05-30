Поиск

Ракета Atlas 5 вывела на орбиту новую группу спутников компании Amazon

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Atlas 5 успешно вывела на орбиту партию из 29 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon.com Inc., сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты, первая ступень которой оснащена маршевым двигателем РД-180 российского производства, был осуществлен с 41-й стартовой площадки базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 19:53 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:53 по Москве). Примерно через 38 минут после старта космические аппараты были размещены на орбите.

В рамках проекта Amazon Leo (прежде Kuiper) на орбиты высотой 590, 610 и 630 км c конца апреля прошлого года выведены десять групп аппаратов. Их группировка с учетом нынешнего запуска состоит уже из 304 спутников. В 2023 году были запущены первые два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам должна будет состоять из 3276 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.

Проект Amazon Leo/Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже имеет на орбите свыше 10 тыс. аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2026 года половина спутниковой группировки в рамках проекта уже будет находиться на орбите.

SpaceX Atlas 5 Amazon США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп на встрече с командой не принял решения о дальнейших действиях в отношении Ирана

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

 Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

 Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Румыния закрывает консульство России в Констанце

 Румыния закрывает консульство России в Констанце
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов