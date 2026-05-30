Пять сел в Дагестане остались без газа после схода оползня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Повреждение газопровода высокого давления произошло в Буйнакском районе Дагестана из-за схода оползня, временно лишены газоснабжения пять населенных пунктов муниципалитета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в субботу.

"От диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Буйнакского района поступило сообщение, что в Буйнакском районе из-за оползня рядом с селом Чанкурбе произошло повреждение газовой трубы высокого давления. Без газоснабжения остаются следующие населенные пункты: Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи", - говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах задействованы семь человек и три единицы спецтехники.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ - 18:00 30 мая по московскому времени, информирует МЧС.

