Более 60 БПЛА уничтожено за сутки в Курской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 63 украинских дронов за минувшие сутки над регионом.

"Всего в период с 09:00 29 мая до 09:00 30 мая сбито 63 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 77 раз применили артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района поврежден фасад частного дома, посечен легковой автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.