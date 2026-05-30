Поиск

Более 60 БПЛА уничтожено за сутки в Курской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 63 украинских дронов за минувшие сутки над регионом.

"Всего в период с 09:00 29 мая до 09:00 30 мая сбито 63 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 77 раз применили артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района поврежден фасад частного дома, посечен легковой автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

 Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

 Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Иран сбил вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Власти призвали не ездить по трассе "Новороссия" без необходимости из-за минной угрозы

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9646 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2391 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов