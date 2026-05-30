Три человека погибли в Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 55 атаках на регион за минувшие сутки со стороны Украины, есть погибшие.

Удары нанесены по девяти муниципалитетам, написал глава региона в своем канале в Мах в субботу. По его информации, противник восемь раз применил авиацию и артиллерию, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.

Над территорией области были сбиты и подавлены 36 украинских беспилотников.

В результате атак ВСУ за минувшие сутки в Белгородской области погибли три мирных жителя, еще три пострадали. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, добавил Шуваев.