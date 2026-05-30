ЛЭП и несколько автомобилей повреждены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о повреждениях, нанесенных атаками с украинской стороны.

"В районе поселка Батрацкая Дача повреждена "ГАЗель", в селе Нежеголь - забор частного дома и грузовой автомобиль, в районе села Нижнее Берёзово-Второе - легковой автомобиль, в селе Новая Таволжанка - линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, отметили в оперштабе.

Также в Шебекинском округе утром в субботу от атак дронов в селе Нежеголь повреждены забор частного дома и два автомобиля, в селе Ржевка - семь машин, три из которых полностью сгорели.

В Белгородском округе ночью в поселке Октябрьском огнем уничтожен автомобиль, повреждения получили три надворные постройки, два частных дома и четыре машины. Рано утром в селе Весёлая Лопань от удара дрона повреждены забор частного дома и автомобиль, отмечается в сводке.

Кроме того, по информации оперштаба, ночью и рано утром при детонации FPV-дронов в селе Гора-Подол Грайворонского округа поврежден частный дом, в городе Грайворон - машина и домовладение.

За минувшие сутки в округе зафиксирован сброс одной авиационной бомбы, четыре обстрела с применением 27 боеприпасов, три сброса шести взрывных устройств с БПЛА и нанесение ударов 23 беспилотниками, шесть из которых были подавлены и сбиты, отмечается в сообщении.

Белгородская область
