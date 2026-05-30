Три села в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за размыва дороги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Цумадинского района Дагестана прервано из-за размыва автодороги, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в субботу.

"На 9 км автодороги "Подъезд от автодороги "Агвали - Шаури - Кидеро" к селу Хварши" движение автотранспорта временно закрыто с 6:00 по Москве 30 мая в связи с размывом полки земполотна дороги. Транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами - Сантлада, Хонох, Хварши", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия движения по временной схеме - 18:00 по московскому времени 30 мая.

В "Дагестанавтодоре" предупредили жителей и гостей республики о том, что в горной и высокогорной местности сохраняется угроза оползней, камнепадов и схода снежных лавин.

Как сообщалось, 25 мая из-за подъема уровня воды в реке Курах был временно закрыт участок автодороги "Подъезд от автодороги "Касумкент - Курах" к селу Бахцуг".