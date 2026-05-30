Десять судов бесконтрольно дрейфуют по Индигирке из-за обрыва тросов ледоходом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Течение унесло десять судов в Абыйском улусе в Якутии, которые сорвались с креплений из-за ледохода, сообщает Минэкологии региона.

"Из-за резкого начала ледохода на реке Индигирка вследствие обрыва тросов и якорных цепей течением унесло суда, находившиеся у села Белая Гора. В настоящее время в бесконтрольном дрейфе находятся 10 судов. Ситуация находится на контроле у правительства Якутии", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что пять судов принадлежать ФБУ "Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей", остальные - ПАО "Ленское объединенное речное пароходство".

Река Индигирка является водным объектом федерального государственного экологического надзора. Информация об инциденте передана в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.

По результатам наблюдения сотрудниками министерства признаков загрязнения водного объекта не зафиксировано.

