Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли групповой удар по связанным с украинской армией аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, заявило Минобороны РФ в субботу.

Удар нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", говорится в заявлении ведомства.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказали в Минобороны.

Как говорится в сообщении, "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Минобороны РФ проинформировало, что в течение суток российской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по позициям украинских войск в 148 районах.



