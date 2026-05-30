Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли групповой удар по связанным с украинской армией аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, заявило Минобороны РФ в субботу.

Удар нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", говорится в заявлении ведомства.

"Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказали в Минобороны.

Как говорится в сообщении, "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Минобороны РФ проинформировало, что в течение суток российской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по позициям украинских войск в 148 районах.


Хроника 24 февраля 2022 года – 30 мая 2026 года Военная операция на Украине
