Армия РФ за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группировки "Север" и "Запад" улучшили положение, "Центр" и "Южная" заняли более выгодные рубежи, а "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое Белый Колодезь и Старица Харьковской области", - говорится в сообщении.

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, "Центр" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что группировка "Север" также нанесла удары по подразделениям ВСУ в Сумской области, потери украинской армии за сутки составили: до 200 военных, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.

Группировка войск "Центр" в течение суток нанесла удары по пяти украинским подразделениям в Днепропетровской области и ДНР, потери ВСУ составили: свыше 340 военнослужащих, восемь боевых бронемашин и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в ДНР и Харьковской области.

"Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили: свыше 85 военных, три боевые бронемашины, четыре артиллерийских орудия и 13 автомобилей, заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по семи бригадам и трем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Белогорье и Димитрово Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: свыше 60 военных, два орудия полевой артиллерии, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.