Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, который вносит изменения в структуру правительства региона.

"Основная цель - консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности. Также в нем будет действовать вновь создаваемое министерство защиты объектов Нижегородской области", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

По информации пресс-службы областного правительства, министерство защиты объектов и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин.

"Таким образом, в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников", - цитирует пресс-служба главу региона.