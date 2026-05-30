Поиск

Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, который вносит изменения в структуру правительства региона.

"Основная цель - консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности. Также в нем будет действовать вновь создаваемое министерство защиты объектов Нижегородской области", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

По информации пресс-службы областного правительства, министерство защиты объектов и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин.

"Таким образом, в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников", - цитирует пресс-служба главу региона.

Нижегородская область Глеб Никитин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

 Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

 Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован

Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций

Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

 Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

 Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2396 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9649 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов