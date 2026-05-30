Пять муниципалитетов атакованы БПЛА в Белгородской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В оперативном штабе Белгородской области сообщили об атаках дронов на пять муниципалитетов региона в субботу.

"В Грайворонском округе в городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся частный дом - пожарными расчетами возгорание ликвидировано. При атаке второго беспилотника выбиты окна, посечены крыши двух частных домов, а также повреждена машина", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, в селе Гора-Подол при детонации дрона загорелось складское помещение, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В районе города Шебекино в результате атаки дрона поврежден автомобиль. В селе Пристень Шебекинского округа при детонации беспилотника огнем уничтожен грузовой автомобиль.

В Белгородском округе в селе Николаевка при детонации БПЛА поврежден фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от удара дрона загорелась кровля складского помещения, возгорание потушено, отмечается в сообщении.

"В Валуйском округе в селе Двулучное при детонации FPV-дрона различные повреждения зафиксированы у двух автомобилей. В поселке Борисовка Борисовского округа в результате удара дрона загорелись оборудование коммерческого объекта и автомобиль - все очаги возгорания потушены", - добавили в оперштабе.

