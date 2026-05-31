Роспотребнадзор добился блокировки 4,8 тыс. сайтов по продаже табачной продукции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 2021 года подал 5,3 тыс. исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, продающих дистанционно табачную и никотиносодержащую продукцию, 4,8 тыс. из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации.

"Для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции, а также достижения значительного уменьшения заболеваемости и смертности от связанных с ними заболеваний разработан план по реализации Концепции осуществления государственной политики по противодействию этой проблеме (...). С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотиносодержащей продукции, что привело к подаче 5,3 тыс. исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 4,8 тыс. из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 366 торговых интернет-площадок также прекратили свою деятельность по собственному желанию.

"Роспотребнадзор призывает всех граждан, употребляющих никотиносодержащие изделия, обратить внимание на свое здоровье и отказаться от вредной привычки", - отметили в ведомстве.

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. В 2026 году кампания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посвящена противостоянию новым манипуляциям производителей и продавцов табачной продукции, а также защите от никотиновой зависимости.