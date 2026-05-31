Поиск

Православные верующие отмечают Троицу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - День Святой Живоначальной Троицы отмечают в воскресенье православные.

Троица, или Пятидесятница, - один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. Ее празднование установлено в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

По преданию, исполнившись Святого Духа, Петр и другие апостолы начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей (в большинстве своем иудеев), что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день около 3 тысяч человек приняли крещение. С тех пор число христиан день ото дня увеличивалось.

Праздник Троицы, по существу, является днем рождения Церкви. На Пятидесятницу у верующих принято срывать веточки березы - символ жизни, приходить с ними в церковь или просто ставить в вазу березовый букет, добавляя к нему любые цветы.

Троица Православие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Крыму прекращают свободную продажу бензина АИ-95 на крупнейших АЗС

Обвиняемый в приготовлении к подрыву здания Минюста РФ арестован на 2 месяца

Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

 Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

 Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

 Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9650 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2398 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов