Православные верующие отмечают Троицу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - День Святой Живоначальной Троицы отмечают в воскресенье православные.

Троица, или Пятидесятница, - один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. Ее празднование установлено в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

По преданию, исполнившись Святого Духа, Петр и другие апостолы начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей (в большинстве своем иудеев), что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день около 3 тысяч человек приняли крещение. С тех пор число христиан день ото дня увеличивалось.

Праздник Троицы, по существу, является днем рождения Церкви. На Пятидесятницу у верующих принято срывать веточки березы - символ жизни, приходить с ними в церковь или просто ставить в вазу березовый букет, добавляя к нему любые цветы.