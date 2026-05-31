Более 50 БПЛА уничтожено в Ростовской области минувшей ночью

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 50 беспилотников в 9 районах региона.

"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 БПЛА", - написал Слюсарь в Мах.

По словам губернатора, были атакованы Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганскийь и Шолоховский районы области.

Кроме того, ликвидация возгорания в Матвеево-Курганском районе продолжается, пострадавших нет, добавил Слюсарь.