Более 70 БПЛА сбито за сутки над Курской областью

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 75 украинских беспилотниках, уничтоженных над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 30 мая до 09:00 31 мая сбито 75 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 64 раза применили артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района сгорела хозпостройка, от огня повреждены фасад и кровля частного дома.

В деревне Гирьи Беловского района FPV-дрон ударил по территории недействующей Гирьянской средней общеобразовательной школы. В корпусе начальной школы повреждено остекление, кровля.

В Рыльске повреждено остекление трех квартир. В поселке Юбилейный Курского района повреждено шесть частных домов. В Курске повреждены автомобиль, крыша и фасад двух домов.

Как сообщалось, накануне в Льговском районе при атаке дрона пострадала 62-летняя женщина, она госпитализирована. Погибших нет, отметил Хинштейн.