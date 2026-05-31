Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пятеро жителей ингушского села Троицкое госпитализированы в результате взрыва газо-воздушной смеси в частном домовладении, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в ГУМЧС РФ по республике.

"В 09:16 31 мая в ведомство поступило сообщение о происшествии (...) в сельском поселении Троицкое. Установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении без возгорания", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. Они доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту произошедшего, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону.

Дело расследуют по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По словам представителя ведомства, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Ингушетии.

Как сообщили в надзорном ведомстве республики, прокурор республики Андрей Васильченко по данному факту организовал проверку.