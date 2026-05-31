Путин проведет встречу с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с главами ведущих мировых информагентств.

Традиционно такая встреча проводится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором глава государства выступит на предстоящей неделе.

График президента России по традиции сообщил журналист и автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

В графике Путина на следующей неделе запланированы заседание совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, а также встреча с многодетными семьями. Глава государства вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".

Кроме того, у президента запланированы международные контакты.



