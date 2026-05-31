Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продолжает продвижение в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, подразделения группировок "Север" и "Южная" за сутки улучшили тактическое положение, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.

В министерстве сообщили, что группировка "Восток" за сутки нанесла удары по трем украинским бригадам и трем штурмовым полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ на данных участках составили свыше 445 военных.

Подразделения группировки "Центр" за сутки нанесли удары по 11 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери украинских сил составили до 340 военнослужащих, заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка "Запад" за сутки нанесла поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили более 200 военных.

Подразделения группировки "Север" нанесли удары по 12 украинским бригадам в Сумской и Харьковской областях. "Противник потерял до 185 военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

По его данным, подразделениями "Южной" группировки нанесено поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай-Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном участке за сутки составили свыше 165 военных.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в министерстве.