Военные сообщили об ударах по цехам производства, площадкам запуска БПЛА ВСУ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 143 районах.