Ушаков заявил, что американская военная помощь Украине обсуждалась Россией с США

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия обсуждала оказание США военной помощи Киеву и продолжит это делать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Естественно, все вопросы, касающиеся поведения американцев в данном конфликте (с Украиной - ИФ), мы так или иначе с ними обсуждали, и будем обсуждать, я так думаю", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, речь идет также и о роли США в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий.

"Если суммировать все контакты (с США - ИФ), а их было, и надеюсь, будет, немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе нами затрагиваются и обсуждаются с коллегами", - сказал Ушаков.

