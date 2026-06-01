Энергодар остался без электричества

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, остался без электроснабжения, сообщил в Max глава администрации города Максим Пухов.

"В связи с повреждениями на линиях электропередачи Энергодар временно остался без внешнего электроснабжения", - написал он.

Критически важная инфраструктура переведена на резервные источники питания. Ведется работа по восстановлению электроснабжения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. В течение мая город уже переживал блэкаут.

