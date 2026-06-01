Лихачев предупредил, что любой взрыв на ЗАЭС может угрожать ядерным инцидентом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Любой взрыв на ЗАЭС может привести к потере энергоснабжения и водоснабжения станции, что, в свою очередь, может угрожать ядерным инцидентом, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Любой взрыв, любой пожар, это гарантированная потеря и энергоснабжения, и водоснабжения уже реакторного блока. А это уже предтеча ядерного инцидента",- сказал Лихачев в интервью Первому каналу в понедельник.

По его словам, сам удар беспилотника "может быть и не столь опасен".

При этом, отметил Лихачев, важен сам прецедент целенаправленного удара по атомному энергетическому объекту.

У специалистов госкорпорации и военных нет сомнений, "что это был не случайный удар", заявил он.

В прошедшую субботу Лихачев заявил, что ВСУ атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. По словам Лихачева, дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что "полностью исключает версию якобы случайного попадания".

Представители ЗАЭС в своем канале в Max сообщили, что системы станции функционируют в штатном режиме.

"Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая.

Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").