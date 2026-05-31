Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали повреждения на Запорожской АЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - МАГАТЭ зафиксировала повреждения на Запорожской АЭС, но уровень радиации в районе станции находится в норме.

"Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня утром зафиксировала повреждения внешней части турбинного здания, которое, по словам работников станции, вчера подверглось удару беспилотника. Во время обхода площадки команда увидела повреждение металлического люка доступа, расположенного на нескольких уровнях выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптоволокна на земле", - говорится в сообщении МАГАТЭ, распространенном в воскресенье.

Согласно документу, "наблюдения команды соответствуют последствиям удара беспилотника". Кроме того, говорится в сообщении, во время инспекции сотрудникам МАГАТЭ пришлось укрыться, так как был слышен звук беспилотника, и проводилась атака для его нейтрализации.

"При этом команда все же смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровень радиации на площадке остается нормальным", - говорится в публикации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "вчерашний удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности". "Атаки на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальный риск ядерной аварии, которая не принесла бы пользы никому", - сказал он.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с начала мая.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

