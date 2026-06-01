Лихачев сообщил о 50-60 ежедневных ударах ВСУ по Энергодару

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по площадке Запорожской АЭС и Энергодару.

"Если бы это был один-единственный удар, можно было б думать, не занесло ли его случайно ветром, но они каждый день по 50-60 ударов совершают - и беспилотниками, и снарядами", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала.

Лихачев отметил, что в течение всей ночи на понедельник украинская сторона наносила удары по инфраструктуре ЗАЭС.

Росатом Алексей Лихачев ЗАЭС Энергодар
