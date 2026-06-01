Водоканалы могут освободить от возмещения вреда экологии при выполнении природоохранных программ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 1248672-8, освобождающий организации водоотведения от обязанности возмещения исчисленного размера вреда окружающей среде при условии выполнения мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Поправка вносится в статью 78.1 федерального закона "Об охране окружающей среды". Сейчас статья предусматривает, что при сбросе объектами централизованных систем водоотведения поселений или городских округов технологически нормируемых веществ вред, причиненный окружающей среде, в полном объеме возмещается организациями, эксплуатирующими эти системы. Организации водоотведения также возмещают вред в случаях, когда сброс загрязняющих веществ в централизованные системы был осуществлен неустановленными абонентами или иными лицами. Порядок возмещения вреда, причиненного водному объекту при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и централизованные системы водоотведения, устанавливается правительством.

Внесенный законопроект предлагает установить следующее: если у организации, осуществляющей водоотведение, есть утвержденная программа повышения экологической эффективности (для объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) или плана мероприятий по охране окружающей среды (для объектов II, III категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду), указанная организация освобождается от обязанности возмещения исчисленного размера вреда. Условием освобождения является выполнение мероприятий, направленных на снижение сбросов загрязняющих веществ, и достижение запланированных показателей в течение срока реализации программы (плана), в том числе с привлечением средств бюджетов бюджетной системы, если собственником объектов водоотведения является соответствующее публично-правовое образование.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на обеспечение экологического благополучия населения, устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и стимулирование таких предприятий к повышению экологической эффективности своей деятельности.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Водоканал правительство Госдума
