По делу о теракте в Старобельске предъявлены обвинения высокопоставленным военным ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил, что по делу о теракте в Старобельске обвинения предъявлены группе высокопоставленных военнослужащих ВСУ.

"В качестве обвиняемых по этому делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины "Птицы Мадьяра" (Андрей) Клименко, командующий силами беспилотных войск ВСУ (Роберт) Бровди, начальник главного управления разведки ВСУ (Олег) Иващенко", - сказал он на совещании у президента.

Бровди ранее уже был приговорен заочно российским судом к пожизненному сроку, напомнил генпрокурор.

Также, по словам Гуцана, в рамках уголовного дела проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении тел погибших.

"Организован надзор по уголовному делу, возбужденному по факту совершения теракта. В рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия в отношении организаторов и исполнителей этого преступления", - добавил глава надзорного ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил на совещании, что, по данным следствия, запуск БПЛА был произведен с территории Харьковской области военнослужащими 414 отдельной бригады ВСУ "Птицы Мадьяра" Андрея Клименко, которая входит в состав беспилотных сил ВСУ под командованием Бровди. Наведение атаки, пояснил он, осуществлялось главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.