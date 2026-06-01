Бастрыкин сообщил о гибели шестилетнего ребенка в Геническе в результате атаки БПЛА

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью БПЛА 31 мая атаковали город Геническ Херсонской области, в результате чего погиб шестилетний ребенок, еще одиннадцать человек пострадали, сообщил на совещании у президента председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Я хотел бы доложить о последнем происшествии такого же рода: 31 мая 2026 года военнослужащими ВСУ произведена атака с применением БПЛА самолетного типа с поражающими элементами на жилой квартал в городе Геническе Херсонской области, - сказал он. - В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены фасады четырех многоквартирных домов улицы Братьев Коваленко города Геническа".

"В результате атаки погиб находящийся в одной из квартир шестилетний ребенок, получили ранения одиннадцать мирных жителей, получили механические повреждения шесть автомобилей", - добавил глава СК.

СКР возбудил по этому факту уголовное дело 1 июня.