Бастрыкин сообщил об антеннах Starlink на БПЛА, атаковавших Старобельск

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Преднамеренность удара ВСУ по колледжу в Старобельске подтверждается тем, что на БПЛА были установлены спутниковые антенны Starlink, заявил на совещании у президента председатель СКР Александр Бастрыкин.

"О преднамеренности действий украинских военных говорит использование установленных на БПЛА антенн Starlink и наведение их с помощью спутниковой связи", - сказал он.

По его словам, в момент атаки в здании общежития находились 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет.

"Следствием установлено, что в ночь на 22 мая 2026 года около 1 часа 30 минут военнослужащие ВСУ, используя снаряженные взрывными устройствами не менее семи БПЛА, целенаправленно нанесли массированные точечные удары по учебным корпусам и общежитию, достоверно зная, что эти объекты являются образовательными учреждениями, в которых обучаются и постоянно проживают студенты, в том числе, несовершеннолетние", - сказал Бастрыкин.

"На месте происшествия обнаружены и изъяты семь двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и поражающие элементов, а также фрагменты антенны Starlink", - продолжил он.

По словам руководителя СКР, обнаруженные фрагменты БПЛА украинского производства использовались, в частности, для таких аппаратов, как FirePoint-1 и FirePoint-2, "способных нести боевую часть массой до 120 кг каждый".

"Для определения типа и мощности взрывных устройств и взрывчатых веществ в центре специальной техники ФСБ России проводится взрывотехническая экспертиза", - добавил Бастрыкин.