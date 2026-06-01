Путин заявил, что атака на колледж в Старобельске придала новое качество конфликту

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Украины, нанеся атаки по колледжу в Старобельске, придают новое качество конфликту в целом, заявил президент России Владимир Путин.

"Похоже, что сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в экономическом колледже в Старобельске и в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", - сказал он на совещании о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования теракта в Старобельске.

"Что ж, это их выбор", - отметил он.

Об атаке БПЛА на Геническ 31 мая на совещании у президента сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

"31 мая 2026 года военнослужащими ВСУ произведена атака с применением БПЛА самолетного типа с поражающими элементами на жилой квартал в городе Геническе Херсонской области, - сказал он. - В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены фасады четырех многоквартирных домов улицы Братьев Коваленко города Геническа".

По его словам, погиб шестилетний ребенок и получили ранения 11 человек.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.