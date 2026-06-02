Житель Мурманска получил семь лет колонии за попытку купить онкологический диагноз

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский районный суд назначил реальный срок местному жителю по делу о попытке подкупить за 800 тысяч рублей врача Мурманского областного онкологического диспансера, сообщила прокуратура региона.

58-летний подсудимый признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" части 4 статьи 291 УК). Суд приговорил его к семи годам колонии особого режима и штрафу в размере 8 млн рублей.

Как установил суд, обвиняемый действовал в интересах своего знакомого, который сейчас отбывает наказание в колонии. Предполагалось, что врач сфальсифицирует диагноз, и осужденный сможет ходатайствовать об освобождении по состоянию здоровья.

По данным регионального управления СКР, подсудимый успел передать врачу часть взятки - 200 тысяч рублей, "действиям взяткополучателя также будет дана надлежащая правовая оценка". Подсудимого задержали в январе во время передачи части взятки заведующему отделением абдоминальной онкологии Мурманского областного онкологического диспансера.