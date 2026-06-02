ФСБ раскрыла операцию по внедрению шпионского ПО на технику российских чиновников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о раскрытии операции иностранных разведок по внедрению вредоносного программного обеспечения, используемого, в частности, для прослушивания, на технику российских высокопоставленных чиновников.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения", - заявили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, вредоносное ПО используется "для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации".

"С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки", - заявили в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

В спецслужбе не раскрыли других подробностей. Там подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них "недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий".