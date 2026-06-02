Ребенок пострадал в результате удара дрона по частному дому в Белгородской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В белгородском селе Бочковка ребенок получил ранения в результате удара БПЛА по частному дому, сообщили в оперативном штабе по региону.

"11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка, уточнили в штабе.