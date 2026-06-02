Поиск

Ребенок пострадал в результате удара дрона по частному дому в Белгородской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В белгородском селе Бочковка ребенок получил ранения в результате удара БПЛА по частному дому, сообщили в оперативном штабе по региону.

"11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка, уточнили в штабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ раскрыла операцию по внедрению шпионского ПО на технику российских чиновников

Ребенок пострадал в результате удара дрона по частному дому в Белгородской области

Ильский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки беспилотников

Генпрокуратура подала еще один антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

"Роснефть" в I кв. добыла 45,2 млн т нефти и 21,8 млрд куб. м газа

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I кв. составила 115 млрд рублей

Небензя заявил, что Румыния не передавала России данных об инциденте с упавшим дроном

Лимиты на платный прием в вузах установят по 40 направлениям подготовки

В России сократят перечень специальностей для образовательного кредита

По делу о теракте в Старобельске предъявлены обвинения высокопоставленным военным ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9676 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2434 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов